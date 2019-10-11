Sivas'ta, öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta özel bir okulun öğrencileri, okul bahçesinde Türk bayrağı açarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destekler sürüyor. Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldi. Öğrenciler Türk bayrağı açarak, harekatta görev alan askerler için dua ederek selam gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.

