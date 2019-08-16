Sivas’ta okudu İtalya’da devlet sanatçısı oldu

Sivas’ta Güzel Sanatlar alanında eğitim gören genç, İtalya’da devlet sanatçısı oldu.

Sivaslı Safa Korkmaz isimli genç sanat dünyasında elde ettiği uluslar arası başarı ile adından söz ettiriyor. Korkmaz 2008 yılında Sivas’ta Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri bölümünde eğitim görürken Erasmus projesi kapsamında Portekiz’e gitti. Orada tanıştığı bir müzik öğretmeni sesini beğenince mezuniyetinin ardından kendisini İtalya’ya davet etti. İtalya’ya giden Korkmaz, devlet sanatçısı olarak Venedik’te bulunan Teatro La Fenice isimli operada çalışmaya başladı.

Müzikle amcası tanıştırdı

Müzikle amcası sayesinde tanıştığını belirten Korkmaz, “İlk defa müzik aletiyle İzmir’de opera sanatçısı olan amcam İhsan Korkmaz sayesinde tanıştım. Ben 5 yaşımdayken küçük bir piyano getirmişti. Onla tanıştım. Ondan sonra müziğe olan ilgim sürekli gelişerek devam etti. Amcamın yardımıyla. Çünkü amcam İzmir’de opera sanatçısı. İlk o şekilde tanıştım. Sonra piyano dersleri, Türk musikisi dersleri ve ud dersleri, bir şekilde kendimizi ilerlettik” dedi.