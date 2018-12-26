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Sivas'ta okullar yarın da tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 21:36 | Son Güncelleme

SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararını aldı.

SİVAS, (DHA)- SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararını aldı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.
Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

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