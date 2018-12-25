Sivas'ta okullara 1 gün kar tatili (2)

VALİ DUYURDU, TWITTER YIKILDI

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Twitter hesabından yaptığı kar tatili duyurusu kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, birçok ilginç yorum da yapıldı. Takipçiler, kar tatilini büyük bir sevinçle karşılarken, yapılan yorumlar güldürdü. Bir kullanıcı Vali Ayhan'ın montajla Noel Baba şapkası giydirilmiş fotoğrafını paylaştı. Bazıları da yarınki sınavlarından kurtulduğuna sevindi. Paylaşımın altına yazılan ilginç yorumların bir kısmı şöyle:

'Ben babamın telefonundan yazıyorum . Valim sizi çooook seviyorum'

'Vali bey amca kar yağmaması gibi bir ihtimal olursa gitmem ben haberiniz olsun aman dönmeyin'

'Lise biteli yıllar oldu ama liseli gibi sevindim bu habere. Karsız Sivas yumurtasız menemen gibi'

'Kimin valisi buuuu'

'Vali verdi tatili, sevindi öğrenci, öğrenci oldu minnettar, en kralı bizim vali (7li hece ölçüsü aaba mani)'

'Valim hamilelere de verseniz çok iyi olmaz mı mazallah o halde düşer filanlar'

'Sen nasıl bir kralsın be'

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