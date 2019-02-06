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Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile yaya uygulaması yapıldı.

Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı ile yaya uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında Sivas'ta da çok sayıda vatandaş ve öğrenci yaya geçidi uygulamasının yapıldığı kent meydanında toplanarak trafik bilincine dikkat çekti. Uygulamaya Sivas Valisi Salih Ayhan da polis yeleği ve şapkası giyerek katıldı.
'YAYALARIN ÜSTÜN OLDUĞU BİR SÜRECE GEÇİYORUZ'
Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, trafik bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirterek, "Trafikte can kaybı ve maddi hasarlar yaşanıyor, hayatlar kararıyor. Bu anlamda yeni bir farkındalık yaratmak için İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kanununda yeni düzenlemeler oldu. Taşıtların yayalardan üstün olduğu bir dönemden yayaların üstün olduğu bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra yaya ve okul geçitlerinde öncelik yayalarımızındır. Bunun için de öncelikle bir eğitim periyodu olacak, ardından da cezai müeyyide uygulanacaktır. Bir kişinin trafik kuralı ihlali 488 TL olacaktır. Bu düşünceyle toplumsal bilinci artırmak için bu tür farkındalıkları yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.
Vali Salih Ayhan, açıklamanın ardından beraberindekiler ile yaya geçidinden geçerek kampanyaya destek verdi.

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Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıSivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıSivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasıSivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

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