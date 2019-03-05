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Sivas’ta ondan tek kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Sivas’ta tek kalan ve 53 yıldır saraçlık yapan Veysel Karagöz gelişen teknolojiye rağmen zamana direniyor.

Sivas’ta ondan tek kaldı

Sivas’ta tek kalan ve 53 yıldır saraçlık yapan Veysel Karagöz gelişen teknolojiye rağmen zamana direniyor. Karagöz el işçiliğiyle yaptığı ürünleri sipariş yoluyla yurt dışına da gönderiyor.
Paşabey Mahallesi’nde 7 yaşında çırak olarak babasının yanında saraçlık mesleğine başlayan evli ve 4 çocuk babası Veysel Karagöz (60) 18 yaşında usta oldu. Babasından kalan dükkanında atlar için eğer, başlık, hayvanlar için süslemeler ve el işçiliği ile 53 yıldır birçok ürün yapan Karagöz gelişen teknolojiye rağmen zamana direniyor. Sivas’ta saraçlık mesleğini yapan tek usta olan Karagöz, yaptığı ürünleri yurt dışına da gönderiyor.
"Bir tek ben kaldım"
18 yaşında usta olduğunu 53 yıldır mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Veysel Karagöz,"Bu işe hala devam etmeye çalışıyorum. Teknoloji bizimle yarışamaz da biz şuanda internet gibi bir şeyle uğraşmadığımız için insanların bize ulaşması zor oluyor. Eğer şuanda tanıtımımız olsa boş durmayız. Bizim mesleğimiz kalmadı. Sivas gibi bir yerde bir tek ben kaldım. Benden öncekiler rahmetli oldu. Yaptığımız ürünleri yurt dışına da gönderiyoruz. Türkiye’nin her yerinden talep, istek oluyor. Sipariş üzerine tasmalar, at takımları, at eğerleri gibi bir çok ürünü yapıyorum. Bizim bu meslekte önümüz açık değil hep emek işi, deri işi bir deri et fiyatında malzeme Sivas’ta kalmadı. Hep malzemeleri dışarıdan getiriyoruz. Taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Yine de teknolojiye yenik düşmeyeceğiz." dedi.
Almanya, Hollanda ve Amerika gibi birçok ülkeye de ürünleri gönderdiğini söyleyen Karagöz emniyete de köpek tasmaları gönderdiğini ifade etti. Ürünleri alanların çok beğendiğini ve daha sonrasında kendisine teşekkür ettiğini anlatan Karagöz,"Biz ürünlerimizde deri kullanıyoruz. Hazırlara baktığımız zaman üzülüyoruz bunlara para veriyorlar diye. Bizim mesleğimiz hala ilgili görüyor vatandaşlar acaba yapan var mıdır? Endişesi taşıyor. O yüzden internetten alıyorlar var olduğunu bilse buraya gelip görerek istediği şekilde yaptığımız için bizi tercih eder." diye konuştu.

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