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Sivas'ta organ nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Beyin damarı tıkanan, yoğun bakımdayken beyin ölümü gerçekleşen SGK Suşehri Merkez Müdürü İlhami Güler'in karaciğeri bağışlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Suşehri Merkez Müdürü İlhami Güler'in karaciğeri ailesince bağışlandı.

Güler, yaklaşık 7 gün önce beyin damarının tıkanması sonucu Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güler, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Güler'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi.

Hastanenin organ nakil merkezi, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Nurhak Aksungur ile temasa geçti. Sivas'a gelen Aksungur başkanlığındaki ekip, yaklaşık 4 saat süren operasyonla Güler'in karaciğerini aldı. Karaciğer, nakil bekleyen bir hasta için Erzurum'a götürüldü.

- "Başka bir ailenin sevinci olmak istedik"

İlhami Güler'in oğlu Muhammet Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 3 gün önce yoğun bakım ünitesine alındığını ve dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Organlarını bağışlamak istedik. Biz burada üzülürken başka bir ailenin sevinci olmak istedik." dedi.

Binlerce hastanın organ bağışı beklediğini ve zor durumda olduğunu ifade eden Güler, kendisinin 2011 yılında organlarını bağışladığını aktardı.

İlhami Güler'in eşi Asiye Güler ise eşinin çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Bu iyiliğinin devam etmesini istedim ve o yüzden hayrına vesile olsun dedim. İnşallah iyi insanlara örnek olur." diye konuştu.

Eşinin iyiliksever ve merhametli bir insan olduğunu anlatan Güler, bu iyiliğin yaşamasını istediklerini kaydetti.

Güler'in cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verilecek.

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İlhami Güler organ bağıış Sivas

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