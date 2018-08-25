Sivas’ta orman yangını

SİVAS (AA) - Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ortaseki sınırları içerisindeki çam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
Sivas, Giresun, Tokat, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile köy sakinleri, yangına müdahale ediyor.
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum