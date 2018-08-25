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Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde başlayan orman yangının kontrol altına alınması için ilçedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçeler ve il merkezinden de belgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI
Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde başlayan orman yangının kontrol altına alınması için ilçedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçeler ve il merkezinden de belgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının ilk olarak Koçali mezrasında bir arazide çıktığı, daha sonra ise ağaçlara sıçradığı ve yaklaşık 50 hektarlık bir alana yayıldığı ileri sürüldü. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, yangının araziden çıkıp ormanlık alana yayıldığını ifade ederek, "Çok şükür can ve mal kaybı yok ama ormanlar bizim canımız. Orman İşletme, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı olarak bizler çaba gösteriyoruz. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipler geldi. Arazi çok sarp olduğu için müdahale zorlaşıyor" dedi. Yerleşim yerleri için önlem alındığını belirten Epsileli, "Hem yukarıdaki, hem aşağıdaki mahallemizde önlemler alındı. Evlerle ilgili bir sıkıntı yok. Bir can veya mal kaybı yok. Tabi ormanlarımız da bizim ciğerlerimiz. Adana'dan helikopter istemiştik. Helikopter çıkış yapamamış. Arazi çok sarp olduğu için, yol bulmak zor. Ondan dolayı müdahale zorlaşıyor. Şu anda belediyenin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. İnşallah kontrol altına alındı gibi. Büyük bir kısmı alındı" diye konuştu.
Yangına, bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan Koyulhisar Belediyesi İtfaiye Amiri Fahrettin Fırat, ise 2 araç ve 2 iş makinesi ile yangına müdahale ettiklerini belirterek, "50 hektar üzerinde bir alanda yangın var. Helikoptere ihtiyacımız var. İnsan gücü ile yapılacak gibi değil. Adana'dan bir helikopter gelecekti ama henüz bir gelişme olmadı. Arazi engebeli olduğu için itfaiye ekipleri olarak müdahale edemiyoruz" diye konuştu.
Köy sakinleri ise, yangının küçük bir noktada çıktığını, ancak zamanında müdahale dilmediği için kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradığını ifade etti. Köylüler, şu anda yangının evlere sıçrama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, ancak orman yangınını devam ettiğini vurguladı.
Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Bülent TATLI/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (2)

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