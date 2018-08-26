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Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tokat, Ordu, Giresun, Amasya, Ordu ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ve arazözlerle yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediyor. Yangın ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresun Orman İşletme Genel Müdürü Mustafa Özkaya, "Koyulhisar ilçemizde akşam saatlerine doğru bir orman yangını çıktı. Tabi bizim Koyulhisar ilçemizde 2 tane arazözümüz var. İlk müdahaleyi onlar yaptı. 15 dakikada yangına müdahale edildi. Şu an itibari ile yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangını söndürme ve soğutma çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şu an 7 arazözümüz müdahale ediyor. 13 arazözü çevre işletmelerden yola çıkardık. 7 tanesi aktif olarak çalışıyor. Bunu yanında 2 tane dozer, biri greyder, 2 tane treylerde bu yangına müdahale noktasında şu an intikal etmek durumundalar. Bu makineler de intikal ettiklerinde arazözler yol olmayan noktalara da ulaşmış, yangını söndürmüş olacağız. Muhtemelen sabah soğutma çalışmalarına hız veririz. Şu an yangın tehlike arz etmiyor. Meskun mahallerin tehlikesi yok. Karayolu ulaşımında bir sıkıntımız yok. Normal trafik akışı devam ediyor. Korkulacak bir şey yok. Bütün ekiplerimiz aktif bir şekilde yangına müdahale ediyor. Türkiye'de yangınların yüzde 96'sı insan faktörüyle çıkıyor. Şuan bizim fail ve failleri ile ilgili güvenlik güçlerimizin ve orman teşkilatımızın çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili bir delile ulaşıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Tahminen 6-7 hektarlık 7 hektarlık bir alanda etkili oluyor. Yer yer yanan ve yanmayan alanlar var. Örtü yangını şeklinde olan yerler var. Şu an Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve yangın ekiplerimiz müdahale ediyor. Bu arada civar belediyelerin araçları da su takviye ediyor. Devlet olarak konu ciddi şekilde takip ediliyor" dedi.
Koyulhisar ilçesi Sarıkaya köyünden Taşkın Kaynar ise, "Saat 17.30 civarında Koyulhisar ilçe merkezine gidiyordum. Evlerin hemen arkasında bir duman ve alev topu gördük. O arada Koyulhisar Belediyesinin itfaiye ekibi buradan kavşaktan girmek üzereydi. Biz yangın ufak çaplı bir şey sanıyorduk. İlerledikçe daha büyük bir çapta olduğunu gördük. Sonra tekrar köye gittik köyde elektrikler de kesikti" diye konuştu.

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Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)

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