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Sivas’ta örtü yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli köyünde çıkan örtü yangınını köylüler kendi çabaları ile kontrol altına almaya çalışıyor.Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dilekli köyündeki arazide başladı.

Sivas’ta örtü yangını

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli köyünde çıkan örtü yangınını köylüler kendi çabaları ile kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dilekli köyündeki arazide başladı. Köylüler yangının büyüdüğünü fark etmeleri üzerine kendi imkanları ile yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan örtü yangınını çok sayıda vatandaşın katılımıyla söndürme çalışmaları devam ediyor. Köylülerin kendi imkanları ile devam eden söndürme çalışmalarına ekiplerden destek bekleniyor.

Sivas’ta örtü yangını

Sivas’ta örtü yangını

Sivas’ta örtü yangını

Sivas’ta örtü yangını

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