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Sivas'ta oto hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Şarkışla ilçesinde çalıntı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kamuoyunda "çenç" olarak bilinen yöntemle çalıntı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlara karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.T, Y.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 av tüfeği, 2'si kuru sıkı 5 tabanca, 6 şarjör, 20 mermi, kuru sıkı silah iskeleti ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile "çenç" olarak bilinen yöntemle motor ve şasi numaraları kopyalanmış 4 otomobil, 2 motor bloku, çenç oto yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 numaratör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ve M.K. tutuklandı, diğer zanlı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"çenç" operasyonu silah kaçakçılığı Sivas Şarkışla

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