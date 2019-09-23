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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİ Kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç'un (6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı.

CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİ

Kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç'un (6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Tek tabuta konulan cenazeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ölen diğer iki oğlu Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç'un (9) otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.

YENİ EVLENEN GENÇ KADIN TABUTLARA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hatay'da dün akşam düzenlenen düğün töreniyle evlenen Fatma Köse, ağabeyinin ve yeğenlerinin cenazelerinin çıkarılışı sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Köse'yi eşi Sinan Köse teskin etmeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Umuç'un babası Casim Umuç da oğlunun ve torunlarının tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Baba ve üç oğlunun cenazesi yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilecek.

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