Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yol kenarındaki kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bedri Bektaş yönetimindeki JV152S yabancı plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde, aynı istikamette seyir halindeki Tugay Yılmaz'ın kullandığı 6KPP04 yabancı plakalı otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma ve Tuba Bektaş ile Satı Ayaz yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

