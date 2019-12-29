Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Yıldırım (41) yönetimindeki 58 PC 088 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kafiye Yıldırım (48), Ayşenur Yıldırım (15) ve Hasan Culfa (53) yaralandı.
Ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum