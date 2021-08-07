Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hasan Çelik (46) yönetimindeki 41 FT 818 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bahçeköy yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Ömer (4), Berra (7), Şevval (9), Fatma (15) ve Seher Çelik (41) yaralandı.

Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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