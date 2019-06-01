Sivas'ta otomobil fidanlığa düştü: 4 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aşarak 5 metre yükseklikteki istinat duvarından fidanlığa düştü. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan Sivas merkeze gelen Bayram Çetin'in kullandığı 06 BBK 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgüleri aşarak, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlığa düştü.

Kaza üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Bayram Çetin ile beraberinde bulunan Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin(31) yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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