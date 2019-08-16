HABER

Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Altuntabak Mahallesi Mehmetçik Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Güneş yönetimindeki 77 AK 871 plakalı otomobille Fuat Tanaydın'ın kullandığı 58 TC 106 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Oğuzhan Gül (41) ve Hüseyin Güneş (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralıSivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralıSivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralıSivas'ta, otomobil kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye törenle uğurlandıÖzel Harekat Polisleri, Hakkari’ye törenle uğurlandı
Ayvalık’ta polisten huzur operasyonuAyvalık’ta polisten huzur operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.