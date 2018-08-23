Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Aykut T. (29) yönetimindeki 33 DHY 18 plakalı otomobil, Bozkurt köyünde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Mecnun Gündüz (39) ağır yaralandı.
Gündüz, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı.
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