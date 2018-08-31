HABER

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hafik ilçesinden Besinli köyüne giden Muzaffer Töre yönetimindeki 34 TJ 5558 plakalı otomobil, Günyamaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile eşi Gönül Töre, Muhteber Yılmaz, Halil Ünlü ve Hafize Ünlü yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan kişilerin Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde muayene olduktan sonra köye dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli olduHakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduGÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Hafik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Diğer Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.