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Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'tan Ulaş ilçesine giden Ahmet Kartal (36) yönetimindeki 58 AU 334 plakalı otomobil, Taşlıdere mevkisinde 4 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.

Ağaca çarparak durabilen ve kullanılmaz hale gelen otomobilde bulunan Hatice (38), Yusuf (19) ve Huriye Kartal (12), Zeynep Sarıkaya (28), Abdülhamit Özdemir (36) ve Zehra Özdemir (2) yaralandı. Sürücü Kartal kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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6 yaralı otomobil şarampole devrildi trafik kazası

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