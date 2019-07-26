HABER

Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi.

Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Erzincan’dan Sivas istikametine seyir eden H.K. yönetimindeki 06 VKG 08 plakalı otomobil, Hafik yakınlarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan araçtaki aynı aileden H.K., H.K., M.K., G.K. ve B.K. yaralandı. Ambulansla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K. ve B.K.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıŞanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaUyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.