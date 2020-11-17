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  4. Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 1’i ağır 4 yaralı

17.11.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu, aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli-Şarkışla karayolu Nevruz köyü mevkiinde meydana geldi.

Sivas’ta meydana gelen kazada otomobil 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu, aynı aileden 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldızeli-Şarkışla karayolu Nevruz köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giden S.İ. yönetimindeki 34 NVJ 99 plakalı otomobil, öndeki aracı geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza da aynı aileden anne N.İ. baba S.İ. ve çocukları B.İ (12) ile R.İ. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne N.İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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