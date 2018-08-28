Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Engin Çetin'e (4), otomobil çarptı. Küçük çocuk ağır yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında, Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa K. (40) yönetimindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer-Nazmiye Çetin çiftinin çocukları Turan Engin Çetin'e çarptı. Ağır yaralanan küçük Turan Engin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Turan Engin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şoka giren sürücü Mustafa K. ise yakınlarda bulanan bir züccaciye mağazasına sığındı. Bir süre burada bekleyen Mustafa K., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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