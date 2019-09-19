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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde, Kılıçkaya Barajı kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde, Kılıçkaya Barajı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bayram Çamlıca (72) yönetimindeki 58 EN 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek Şerif Demir'in (49) kullandığı 34 PG 7058 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücülerinden Şerif Demir ve yanındaki kızı Demet Demir (18) ile diğer aracın sürücüsü Bayram Çamlıca yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Bayram Çamlıca, Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Durumu ağır olan Çamlıca, ambulansla kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Aynı hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası, yol yapım çalışmaların da sürdüğü D-100 karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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