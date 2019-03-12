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Sivas'ta park halindeki aracın üstüne beton düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

Olay yerinden geçen panik atak hastası yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, park halindeyken üzerine beton parçası düşen otomobilde hasar oluştu.

Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde, 6 katlı apartmanın en üst katından kopan beton parçası, park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Beton parçası otomobilde hasara neden oldu.

Öte yandan, beton bloğun düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atak hastası olan ve rahatsızlanan Altun Kaşkaya (62), ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

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beton otomobil Sivas

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