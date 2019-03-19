Sivas'ta 'Patates Üretimi ve Sorunları' paneli

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE’de tohumluk patates üretiminde 2'nci, yemeklik üretiminde 8'inci sırada yer alan Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Patates Bitkisinin Üretimi ve Sorunları' konulu panel düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, çiftçiler ve tarım paydaşları katıldı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ın tarım ve hayvancılık konusunda ülkenin en önemli illeri arasında yer aldığına dikkat çekerek "Patates üretiminde sanayi tipi üretim yapanları uyararak çok fazla gübre kullanılması topraklarımızı zehirliyor. Bu konuda gerekli denetimler tedbirler alınarak topraklarımızın korunması gerekiyor. Patates üretimi konusunda Sivas önemli bir merkez. Özellikle tohumluk patateste marka oldu. Bizler yatırımcıları şehrimize bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise, "Dünyada ve son yıllarda ülkemizde sertifikalı tohumluk kullanımı ile verim ve kalitesi yüksek patates üretimi artmıştır. Yüksek ve kaliteli üretim için yetiştirilebilecek bölge seçiminden, toprak hazırlığına, çeşit seçiminden, gübreleme ve sulamaya, hastalıkla mücadeleden pek çok yetiştirme tekniğini doğru uygulamak gerekiyor. Patateste genel olarak verimi etkileyen en önemli faktör tohumluktur. Seçilen çeşitler kadar bitkisel verim potansiyele sahip olursa olsun kullanılacak tohumluk sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen başarıya ulaşma mümkün değildir" diye konuştu.

'KOORDİNASYON GEREKLİ'

Vali Salih Ayhan ise kente para getirecek ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bizim geniş bir coğrafyamız var. Öncelikle tarımsal potansiyelimizi çok maksimize etmemiz gerekiyor. İlçelerde kaymakamlık yaptığımız için bu potansiyeli bilen birisiyim. Bugün alacağımız bilimsel bilgiyle inşallah saha tatbikini yapacağız. Son günlerde patates en çok gündem olan endüstriyel bitkilerden ve temel tüketim maddelerinden birisi ürün çeşitliliği anlamında da en fazla olan ürünlerden birisi. Altınyayla'da kaymakamlık yapmış olduğum dönemde orada patatesçiliği daha cazip yapmak için örnek patates tarlası yapmıştık. Ama artık bunun çok daha bilimsel çok daha akademik çok daha üstün içerikli paraya dönüşecek mekanlar kurmamız gerekiyor. Tarım ile ilgili özel bir uzman alan oluşturup buna çalışmamız gerekiyor. Bütün ilimizde ön plana çıkan alanlarla ilgili özel çalışma yapacağız. Çiftçi patates üretmek istiyor ama bunu satacak pazar var mı, güvenli bir liman var mı, simsarcılar var mı? Biz el birliği yaparak bunu güçlü bir şekilde koordine edecek sirküle edeceğiz. Bunu özellikle iç piyasaya değil dış piyasaya satacak mekanizmayı kuracağız."

Konuşmaların ardından panel kısmında Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak tarafından patates yetiştiriciliği ve ürünlerde görülen hastalıklara yönelik sunum gerçekleştirdi.

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