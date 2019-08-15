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Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçiyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kızılcaköy'de oturan 69 yaşındaki çiftçi Abuzer Tüten, alt eleğini değiştirmeye çalıştığı patoza ayağını sıkıştırdı.

Tüten'in yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köye geldi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Tüten'i kurtardı.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Tüten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Abuzer tüten Kızılcaköy patos Sivas

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