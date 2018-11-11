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Sivas'ta pikap devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

Sivas'ta pikap devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Orhan Yılmaz idaresindeki 58 AAE 833 plakalı pikap, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Yılmaz, kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan Ahmet D, Celal A, Yiğit Ü. ve Hakkı Ü. ise ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet D, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürün pikap Sivas trafik kazası

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