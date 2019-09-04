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Sivas'ta polis motosikleti devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis motosikletinin devrilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı şahin motorlu ekiplerde görevli polis memuru Ufuk Altunsoy'un kullandığı motosiklet, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan Altunsoy, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, Altunsoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki programları için alınan tedbirler kapsamında görevliyken meydana geldiği öğrenildi.

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