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Sivas’ta “Robot Şenliği”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Sivas’ta orta okul öğrencilerinin kendi tasarımları ile yarıştıkları robot şenliği başladı.Sivas Kongresinin 100.

Sivas’ta “Robot Şenliği”

Sivas’ta orta okul öğrencilerinin kendi tasarımları ile yarıştıkları robot şenliği başladı.
Sivas Kongresinin 100. Yılı kapsamında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Robot Şenliği” Tarihi Kongre Lisesi Bahçesinde başladı. Şenliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı. Yarışmalara Sivas ve ilçelerinden 182 öğrenci kendi tasarladıkları robotlar ile 4 farklı kategoride yarıştı.
Şenlik Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile başladı. Programda Sivas Valisi Salih Ayhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar Sivas Kongresi ile ilgili soruların bulunduğu sanal bir bilgi yarışmasına katıldı. Yarışmada Vali Ayhan ve vatandaşlar bilgileri ile kıyasıya yarıştı. Bilgi yarışmasının ardından Vali Ayhan öğrencilerin yaptıkları robotlar hakkında bilgi aldı.
Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Böyle bir tarih mekan, tarihi atmosfer içerisinde çocuklarımızın geleceğe dair ümitlerini ve hayallerini sergilemesi açısından önemli bir yer. Öncelikle yüzüncü yılımızı çok anlamlı bir şekilde eğitim alanında nitelikli bir şekilde kutluyoruz. Özellikle yüzüncü yılın hissiyatını çocuklarımızın yüreğine derç etmemiz lazım. Çünkü yüzyıl önceki ecdadımızın o mücadelesi ancak bu genç nesillerin yüreğine bilim aşkını, ülke sevdasını, kimlikli kişilikli gençler olması için hep beraber gayret gösteriyoruz. “dedi.
Sivas Kongresinin 100. Yılı kapsamında gerçekleştirilen “Robot Şenliği” Tarihi Kongre Lisesi Bahçesinde 3 gün boyunca devam edecek.

Sivas’ta “Robot Şenliği”

Sivas’ta “Robot Şenliği”

Sivas’ta “Robot Şenliği”

Sivas’ta “Robot Şenliği”

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