HABER

Sivas'ta sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 00:33 | Son Güncelleme

Suşehri ilçesindeki sağanağın ardından dağdan kopan kaya parçaları ve sel nedeniyle iki bölgede ulaşım aksadı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında ulaşımı aksattı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı.

Çamurlu sel suyunda mahsur kalarak arızalanan 6 araç, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunda da dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.

Ekipler, burada da temizleme çalışması yaptıktan sonra kara yolunu kontrollü olarak araç trafiğine açtı.

Bu arada araçları arızalanan ve yağmur nedeniyle ıslanan sürücülere polis ekipleri tarafından battaniye verildi.

Kesikkaş köyü muhtarı Naci Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menfezin yetersiz kaldığını ve aşırı yağış nedeniyle yolun kapadığını ifade etti.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...
Hastane yolunda kaza:  5 yaralıHastane yolunda kaza:  5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara Yolu sağanak Suşehri ulaşım

En Çok Okunan Haberler

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay yerine geldiklerinde çok geç kalmışlardı! Ablasına mesaj atıp kendisini boşluğa bıraktı!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki kazadan acı haber! Ölü sayısı arttı

Kahreden haber! Ölü sayısı arttı

Antalya'da denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı kurtarıldı

Denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.