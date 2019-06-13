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Sivas'ta sağanak etkili oldu - EKİYLE

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Suyla dolan evlerde bulunan eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Şarkışla'da da sağanak nedeniyle sanayi bölgesindeki dükkanları su bastı. İlçe sakinleri, evlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

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