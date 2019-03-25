HABER

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Acil Tıbbi Tekniker (ATT) Erdem Yüksel (37), hastanede bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Acil Tıbbi Tekniker (ATT) Erdem Yüksel (37), hastanede bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Sol gözüne aldığı darbe ile yaralanan Yüksel, tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Numune Hastanesi'nde meydana geldi. ATT olarak görev yapan Erdem Yüksel ve ekip arkadaşları aldıkları bir hastayı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada iddiaya göre hastanede bulunan M.A, ambulansa gelerek, babasının Tuzlugöl Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandığını, gidip onu hastaneye getirmelerini istedi. Yüksel ise M.A.'ya, hastaneye yeni hasta getirdiğini ve şu an bir yere gidemeyeceğini belirterek 112 Acil'i aramasını önerdi. Buna sinirlenen M.A, iddiaya göre Yüksel'e saldırarak yumruk attı. Sol gözüne darbe alan Erdem Yüksel hastanede tedaviye alınırken, şüpheli M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
SAĞLIK SENDİKALARINDAN KINAMA
Olay sonrası Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Adem Yaşin ve Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Kürşat Öksüm, sağlık personeline karşı yapılan bu saldırıyı kınadı. Yaşin, olayın ardından ATT Erdem Yüksel'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Bu şiddet olayları artık sağlık çalışanlarının canına tak etmiş ve motivasyonunu çok aşağılara çekmiştir. Gün geçmiyor ki bu tür olaylara tanık olmayalım. Sahada şiddet görerek görev yapmaya devam etmek insanlık dışı bir muameledir ki birde yaptığımız işin kutsallığı da hiçe sayılmış oluyor" dedi.
Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Kürşat Öksüm ise sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Öksüm "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırı sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapılmıştır. Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı (2)Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı (2)
Birinci kat balkonundan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı Birinci kat balkonundan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.