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Sivas’ta şampiyonluk kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

Sivas’ta Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar kent meydanında toplanarak şampiyonluğu kutladı.Sivas’ta Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için formalarını giyip takımlarının bayraklarını alarak sokaklara çıktı.

Sivas’ta Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar kent meydanında toplanarak şampiyonluğu kutladı.
Sivas’ta Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için formalarını giyip takımlarının bayraklarını alarak sokaklara çıktı. Kent meydanında toplanan taraftarlar aynı zamanda araçları ile konvoylar oluşturup kornalar çalarak İstasyon caddesine tur attı. Galatasaraylı taraftarlar gibi kutlamalara tepki göstermek isteyen Sivassporlu taraftarlar da gruplar halinde kent meydanında toplandı. Zaman zaman taraflar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Polisin müdahalesi ile tartışmaların kavgaya dönüşmesi engellendi.

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