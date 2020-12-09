HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas’ta sanayi sitesinde korkutan yangın, 4 iş yerinin çatısı kullanılmaz hale geldi

Sivas’ta sanayi sitesinde korkutan yangın, 4 iş yerinin çatısı kullanılmaz hale geldi

09.12.2020 01:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta sanayi sitesinde meydana gelen yangında 4 iş yerinin çatısını kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül sanayi sitesinde yapı malzemeleri satan bir iş yerinin çatı kısmında meydana geldi.

Sivas’ta sanayi sitesinde meydana gelen yangında 4 iş yerinin çatısını kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül sanayi sitesinde yapı malzemeleri satan bir iş yerinin çatı kısmında meydana geldi. Yangın, kısa sürede 4 iş yerinin bulunduğu bloğun çatısını sardı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilenerek rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahalede bulundu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrikler ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama: Her değişikliği düşünüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tokat'ta Çat Beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Çat Beldesi Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bartın'da karantinada olması gereken şahıs pazar yeri girişinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.