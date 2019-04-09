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Sivas'ta, şehit polisler için anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitler için anma programı düzenlendi.

Sivas'ta, şehit polisler için anma programı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitler için anma programı düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kapsamında Sivas Polis Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve şehit yakınları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında ise terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için dua edildi. Ardından Vali Ayhan ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma programında duygu dolu anlar yaşandı.

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Sivas'ta, şehit polisler için anma programıSivas'ta, şehit polisler için anma programıSivas'ta, şehit polisler için anma programıSivas'ta, şehit polisler için anma programı

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