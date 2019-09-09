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Sivas'ta seyir halindeki otobüs yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü yandı.

Oğuzhan ÇİFÇİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü yandı. Otobüsün küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki, Yeşil Erciş firmasına ait 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından, Suşehri ilçesi Akçaağıl rampasına geldiğinde dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Adem Bilgi, otobüsü 4 şeritli yolun tam ortasına çekti. Otobüsteki 30 yolcu ile 4 görevli, hemen tahliye edildi. Kısa sürede otobüsün arka bölümü alevler içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka bir otobüsle gönderildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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