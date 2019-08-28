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Sivas'ta silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Hafik ilçesindeki operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 tüfek, 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı köyünde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

H.Ç, B.Ç, A.S. ve Y.Y.Y'nin evlerinde arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafik silah kaçakçılığı Sivas

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