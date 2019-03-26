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Sivas’ta silahlı, bıçaklı kavga: 5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki kişi arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta iki kişi arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.E. (49) ile Ö.K. (35) arasından kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu F.E. yanında bulunan silahla Ö.K’nın üzerine ateş açtı. Ö.K. ise yanında bulunan bıçakla F.K.’yı boynundan bıçakladı. Kavgayı gören ve cadde üzerinde bulunan polis memurları ve bir uzman çavuş olaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu seken kurşunlarla cadde üzerinde kaldırımda yürüyen S. Y. (22), M. E.(49) ve Ş. K. (69) bacaklarından yaralandı. Olayda yaralananlar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga sonrası çevrede toplanan vatandaşları polis ekipleri dağıtmakta güçlük çekti.
Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan F.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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