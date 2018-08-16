Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Ömer P., otomobille önünü kesince kavga ettiği husumetlisi Mustafa A.'yı tabancayla vurarak, yaraladı. Olay sonrası Ömer P., gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Paşabey Mahallesi Arap Şeyh Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle yolda giden Mustafa A., otomobilinde seyir halinde olan Ömer P.'yi görünce önünü kesti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen ikili, araçlarından inip, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer P., yanında bulunan tabancayla Mustafa A.'ya ateş etti. Sol bacağından yaralanan Mustafa A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatilini geçirmek için Almanya'dan Sivas'a geldiği öğrenilen Ömer P., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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