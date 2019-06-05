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Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

SİVAS'ta çıkan kavgada 1 kişi kuru sıkı tabanca ile kulağından ve bacağından yaralandı.  Olay saat 23.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çıkan kavgada 1 kişi kuru sıkı tabanca ile kulağından ve bacağından yaralandı.

Olay saat 23.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan C.M.B aralarında daha önceden husümet olduğu öğrenilen A.İ.B.A, M.Ç.E ve K.Y. ile karşılaştı. M.Ç.E. yanında bulunan kuru sıkı tabanca ile C.M.B.'ye ateş etti. C.M.B. sol kulağından ve sol bacağından yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.İ.B.A., M.Ç.E. ve K.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri C.M.B.'yi ambulansla bindirmekte güçlük çekti. Yakınlarının ısrarı üzerine ambulansla binen C.M.B. Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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