HABER

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 20:01 | Son Güncelleme

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Eğriköprü Mahallesi yurtlar mevkisinde bir kafeterya önünde Yasin G. (33) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaraladı. S.K'nin tabancasından çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etti.

Yaralılardan Yasin G, Numune Hastanesinde, Yunus D. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden araçla kaçan S.K. ile olaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralıÜniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurduGaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga Sivas

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.