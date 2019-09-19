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Sivas'ta silahlı kavganın 7 şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir kafede çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir kafede çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Kafe önünde karşılaşan Y.G. (33) ile S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. üzerindeki tabancayla Y.G.'yi sağ bacağından vurdu. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Y.D.(19) ise yüzünden hafif yaralandı.

Kavganın ardından otomobille kaçan S.K., polisin takibi sonucu yakalandı. S.K. ile birlikte olaya karıştıkları öne sürülen H.I., A.K., A.K., T.B. ve N.T. ile tedavisinin ardından taburcu edilen Y.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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