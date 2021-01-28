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Sivas’ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

28.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan müstakil evde tek başına yaşayan S.D’den haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Camı kırarak eve giren sağlık ekipleri, 57 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk değerlendirmelere göre yaşlı kadının sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği düşünülüyor. Yaşlı kadının cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas’ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

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