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Sivas’ta soğuk hava, kar ve sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta sisli hava ve soğuk yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas’ta sisli hava ve soğuk yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı bölümlerinde ise kar yağışı etkili oldu.
Sivas’ta geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren kendini hissettirmeye başlayan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 8 dereceye kadar düştüğü kentte yol yüzeyleri buz tuttu. Soğuk havanında etkisi ile trafikte yaşanan kazalar ulaşımda aksamalara neden oldu. Otomobillerin camları buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarını kazıyarak temizledi. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ise kar yağdı. Ekipler, yolları tuzlayarak buzlanmaya karşı önlem almaya çalıştı.

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