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Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.  Kent genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, çiftçileri olumsuz etkiledi.

Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, çiftçileri olumsuz etkiledi. Şeker pancarı tarlaları da kar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olması ise hasadın yapılmasına engel olmadı. Çiftçiler tarlalardan topladıkları şeker pancarlarını, TIR'lara yüklemeye devam etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya Köyü'nde uzun yıllardır şeker pancarı ektiğini söyleyen Hasan Kılıç (72), "Kamyon sıkıntısı çektiğimiz için pancarımız dağda kalıyor. Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Mecbur ekmek paramızı çıkarıyoruz. İnşallah bu sene son kez pancar ektim. Bu sene çok zorluk çektik. Tarlalarda hala pancar var. Daha benim tarladan alınacak 3 ton pancarım var. Dün gece saat dört gibi eve gittim" dedi.

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