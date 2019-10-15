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Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti il Başkanı Hakan Aksu da katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ali Genç, "Türkiye bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bölge her geçen gün barıştan uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyun temsilcisi olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalması asla düşünülemez. Bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak da başlatılmıştır ve hala devam etmektedir. Türkiye'nin harekattaki amacı sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve diğer ülkeler için tehdit oluşturan terör örgütlerini ortadan kaldırmak, bu bölgeyi Marksist, Kürtlere zulüm eden PKK/PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerinden baskı ve zulümlerinden kurtarmaktır. Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık bir şekilde tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ülkemizin sessiz kalması asla düşünülemez" dedi.
Konuşmanın ardından Fetih Suresi okunarak, şehitler için dua edildi.

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Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destekSivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destekSivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destekSivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

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