HABER

Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti il Başkanı Hakan Aksu da katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ali Genç, "Türkiye bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bölge her geçen gün barıştan uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyun temsilcisi olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalması asla düşünülemez. Bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak da başlatılmıştır ve hala devam etmektedir. Türkiye'nin harekattaki amacı sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve diğer ülkeler için tehdit oluşturan terör örgütlerini ortadan kaldırmak, bu bölgeyi Marksist, Kürtlere zulüm eden PKK/PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerinden baskı ve zulümlerinden kurtarmaktır. Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık bir şekilde tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ülkemizin sessiz kalması asla düşünülemez" dedi.

Konuşmanın ardından Fetih Suresi okunarak, şehitler için dua edildi.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Ömerli Barajı'nda cinayetÖmerli Barajı'nda cinayet
STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destekSTK’lardan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.