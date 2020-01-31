HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta, STK'lardan Kudüs tepkisi

Sivas'ta, STK'lardan Kudüs tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.

Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.
Kentte, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 50 kişi, Trump'ın 'Kudüs' açıklamasını protesto etmek için Kongre binası bahçesinde bir araya geldi. ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan grup adına konuşan Birlik Habersen İl Başkanı Sami Koç, ABD tarafından kirli bir işbirliği yapıldığını belirterek, "Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Bilinsin ki; Filistin ne İsrail'i hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı ve Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin" dedi.
Grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendiGaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda uyuz salgını!

Polis okulunda uyuz salgını!

Zeytin bidonundan tarihi eser çıktı!

Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Zonguldak Valisi Bektaş: Allah bize akıl fikir versin

Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.