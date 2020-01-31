Sivas'ta, STK'lardan Kudüs tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.

Kentte, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 50 kişi, Trump'ın 'Kudüs' açıklamasını protesto etmek için Kongre binası bahçesinde bir araya geldi. ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan grup adına konuşan Birlik Habersen İl Başkanı Sami Koç, ABD tarafından kirli bir işbirliği yapıldığını belirterek, "Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Bilinsin ki; Filistin ne İsrail'i hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı ve Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin" dedi.

Grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

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